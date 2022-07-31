Newsweek: РФ готовит НАТО "неприятный сюрприз" — Кремль может сменить статус-кво

Несмотря на заявления лидеров Евросоюза и политиков Запада о том, что якобы российские силы на Украине "приходят в упадок", Москва может преподнести Североатлантическому альянсу "неприятный сюрприз", заявили иностранные аналитики.

Основания предполагать худшее развитие сценария появились на фоне неутешительного доклада НАТО о ходе спецоперации на Украине.

"Сохранение способности участвовать при необходимости в операциях против НАТО могут объяснить некоторые особенности и "сюрпризы" российской армии на Украине. Например, в ограниченном использовании авиации, постепенном развёртывании старых и менее точных систем вооружения, сдержанных атаках в киберпространстве", — цитирует выдержки из документа Newsweek.

Аналитики издания опасаются, что Москва может изменить статус-кво, несмотря на то, что придерживается стратегии оборонительного характера.