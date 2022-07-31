Дандыкин: Москве пора жёстче отвечать на провокации Киева

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что на провокации со стороны Украины Россия должна применять жёсткие ответные меры.

"Мне кажется, мы должны жестче отвечать на все, что они делают. Слишком уж разухабились. Помимо гуманизма, который всегда нам был присущ, нужно применять жесткую силу, отвечать им так, чтобы они это понимали и не баловались", — отметил он.

По словам эксперта, российское государство имеет дело с режимом, которому не чуждо применение террористических методов, в том числе и против своих граждан.

Дандыкин убеждён, что для Киева нет таких провокаций, на которые она могла бы не пойти, а значит, российскому руководству необходимо сделать соответствующие выводы.

Ранее сообщалось, что с территории Украины беспилотным летательным аппаратом был атакован штаб Черноморского флота РФ в Севастополе, заявил губернатор города Михаил Развозжаев.