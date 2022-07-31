42-летний мирный житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток"

На одной из разбросанных ВСУ мин подорвался мирный житель Донецка, сообщил официальный представитель Донецкой Народной Республики.

Ночью 31 июля боевики украинских вооруженных формирований обстреляли Донецк кассетным припасами, начинку которых составляли запрещённые противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток". По сообщению военкоров, на минах уже подорвалось несколько машин, потерявших колёса.

Как рассказали в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), не обошлось без пострадавших и среди гражданских. Из-за взрыва мины ранение получил мужчина 1980 года рождения, гласит официальное сообщение СЦКК ДНР.

Городские власти предупреждают граждан быть максимально внимательными на улицах и не выпускать детей из дома, так как из-за малого размера "Лепесток" похож на брошенную игрушку.