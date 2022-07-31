Путин: поставка комплексов "Циркон" в ВС РФ начнётся в ближайшие месяцы

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что поставка гиперзвуковых комплексов "Циркон" в Вооружённые силы России начнётся в ближайшие месяцы.

По его словам, первым носителем "Циркона" станет "Адмирал Горшков", отметив, что район его несения службы будет выбран исходя из интересов безопасности РФ.

Путин заверил, что комплекс "Циркон" не имеет аналогов в мире, а его возможности безграничны.

Сегодня, 31 июля, Россия отмечает День Военно-Морского Флота, однако это событие было омрачено происшествием в городе Севастополе. Предполагается, что с территории Украины беспилотным летательным аппаратом был атакован штаб Черноморского флота РФ в Севастополе, в результате чего были ранены шесть человек.

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди считает, что удар по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли с территории этого города