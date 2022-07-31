Эксперт: специфика морской пехоты с высадкой десанта на берег пригодится в СВО

Морская пехота ВС РФ играет особую роль в военной спецоперации на Украине.

С применением боевых кораблей "отстреляны" уже почти 200 высокоточных крылатых "Калибров". Министерство обороны РФ о них постоянно сообщает в отчетах о проведении СВО — все ракеты ложатся точно в цель, сохраняя гражданские объекты.

Как отмечает газета "Взгляд", героями специальной операции стали не только моряки и их оружие, но и состоящие в составе ВМФ морские пехотинцы.

"Могу предположить, что именно специфика морской пехоты с высадкой десанта на побережье может ещё пригодиться в ходе спецоперации. Это может быть побережье в районе Одессы, устья Днепра или Дуная”, — заявил военный аналитик Владимир Попов.

Кроме того, морским пехотинцам приписывают освобождение Мариуполя и других городов ЛДНР. По его словам, украинские националисты в своё время там ждали высадки морпехов с моря, заминировали побережье и порты, а те обескуражили боевиков ВСУ, подойдя к ним "по земле".

Численность "черных беретов" сегодня в зоне специальной операции составляет около 35 тыс. человек, а на их вооружении есть даже танки, и тут востребованы разные военно-технические специалисты.