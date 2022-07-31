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Скотт Риттер попал в чёрный список Киева за распространение "русской пропаганды"

Силовые структуры

Экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке, военный эксперт Скотт Риттер выбрал сторону РФ в конфликте с Украиной.

Скотт Риттер попал в чёрный список Киева за распространение "русской пропаганды"

Американский аналитик считает правдой всё то, что Киев принимает за "русскую пропаганду". Из-за этого Риттер попал в украинский чёрный список. Ему поставили в вину то, что он сказал правду о том, что Незалежная превратилась в базу альянса НАТО. Киевский режим также взбесило, что гражданин США отрицает украинский фейк о резне в Буче.

"Я виновен по всем трём пунктам обвинения и даже больше", — цитирует эксперта RT.

По его словам, граждане Украины записывают в "пропаганду Кремля" всё, что идёт вразрез с их официальной позицией. Даже если это абсолютная правда, её всё равно будут называть "пропагандой Москвы", отметил он.

Обозреватель напомнил, что в 2021 г. Зеленский создал Центр противодействия дезинформации, ставший чем-то вроде "Министерства правды" из романа Оруэлла— института, заточенного на ведение информационной войны и промывку мозгов.

Но больше всего Риттера удивила избирательность этого ведомства. Например, редактора Defense One (США) Бена Уотсона не внесли в список "пропагандистов", но ещё в 2017 г. его издание писало всё то, что сегодня говорит бывший инспектор ООН.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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