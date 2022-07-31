Союзные силы РФ и ЛДНР развивают наступление в направлении западной части Донецкой области.
В районе Авдеевки освободители захватывают одну вражескую позицию за другой, сообщает издание "Военное обозрение".
Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов подтвердил, что в результате успешной операции Вооруженных сил РФ и НМ Донецкой Народной Республики украинские националисты были выбиты с оборонительной позиции на юге Авдеевки.
Именно здесь противник использовал позиции у шахтных вентиляционных стволов, прячась от артиллерии и авиации союзной армии, а потом боевики обстреливали мирных жителей Донецка и близлежащих городов Донбасса.
Эти очень укреплённые позиции Вооружённых сил Украины играют чрезвычайно важную роль во всей системе укреплений бандеровцев. А оборудованы они тут ещё с 2014-15 гг.
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