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Боевики ВСУ обвинили Ермака в продаже оружия и РСЗО HIMARS на "чёрном рынке"

Силовые структуры

Военнослужащий ВСУ записал и разместил в соцсетях видеоролик, где обвиняет главу Офиса президента Украины Андрея Ермака в продаже военной техники.

Он рассказал, что высокопоставленным чиновником также была продана американская реактивная система залпового огня HIMARS.

Портал "Наблюдатель" подтвердил сведения относительно переброски ночью через границу Молдавии поезда с военной техникой. По всей вероятности, в эшелоне были именно РСЗО из США.

Ранее Европол сообщал, что тяжелое вооружение, снаряды и т. д., поставляемые Украине кураторами из ЕС и США, массово продаётся на "чёрном рынке".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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