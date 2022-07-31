Боевики ВСУ обвинили Ермака в продаже оружия и РСЗО HIMARS на "чёрном рынке"

Военнослужащий ВСУ записал и разместил в соцсетях видеоролик, где обвиняет главу Офиса президента Украины Андрея Ермака в продаже военной техники.

Он рассказал, что высокопоставленным чиновником также была продана американская реактивная система залпового огня HIMARS.

Портал "Наблюдатель" подтвердил сведения относительно переброски ночью через границу Молдавии поезда с военной техникой. По всей вероятности, в эшелоне были именно РСЗО из США.

Ранее Европол сообщал, что тяжелое вооружение, снаряды и т. д., поставляемые Украине кураторами из ЕС и США, массово продаётся на "чёрном рынке".