МККК нелепо отказался от участия в расследовании удара по СИЗО: нет мандата

Руководство Международного комитета Красного Креста отказалось от предложения МО РФ о делегировании представителей в состав комиссии по расследованию удара по СИЗО в Еленовке.

Отказ от участия представители МККК объяснили тем, что якобы у них нет мандата на участие в расследовании, сообщает "Военное обозрение". То есть, мандат на проверку содержания военных преступников, прикрывавшихся детьми, женщинами и стариками в Мариуполе, у Красного Креста есть, а мандата на выявление тех, кто устранил этих лиц, у организации нет, отмечает издание.

Заявление глав МККК расходится даже с заявлениями представителей комитета из Киева. Те объявили, что Москва "не допускает их до расследования". Получается, что мандат на участие в расследованиях среди членов организации есть исключительно у украинской стороны комитета?

Почему же МККК отказался от предложения, вполне очевидно — расследование выведет на зверства ВСУ. Плюс придётся ещё и объяснять странное "совпадение" — удар нанесли почти сразу после того, как члены Красного Креста проинспектировали место содержания пленных нацистов в Еленовке.

В "независимой" организации этого допустить, конечно, не могут. Поэтому и найдена причина отказа от участия в расследовании, подытожило издание.