Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
МККК нелепо отказался от участия в расследовании удара по СИЗО: нет мандата
Пугачёва стала свидетельницей знамения в небе: "Это знак небес"
Зеленский: стратегически у России нет шансов одержать победу
Шукшина о создании в РФ ЛГБТ-центров для подростков: "Что за дичь вообще?"
Баранец: ответ Черноморского флота РФ на атаку ВСУ в Севастополе — неизбежен
Вучич заявил об атаке армии Косова на северную часть Сербии: нападут в полночь
Сладков о ситуации в Сербии: Запад оставил Украину "на запчасти" России
Сладков: сброшенные на Донецк мины "Лепестки" вылечат от жалости к ВСУ
Боевики ВСУ обвинили Ермака в продаже оружия и РСЗО HIMARS на "чёрном рынке"

Депутат Рады Гончаренко предложил для "защиты" Косово использовать ВСУ

Силовые структуры

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сказал, что если сербы "вторгнутся" в Косово, то ВСУ должны встать на защиту косоваров.

Депутат Рады Гончаренко предложил для "защиты" Косово использовать ВСУ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост нардепа.

"Если Сербия вторгнется в Косово, мы должны защитить косоваров. Украина со своими военными на месте готова действовать", — заявил Гончаренко в соцсети и добавил, что Белград "хочет развязать агрессивную войну".

Отметим, что полиция самопровозглашенного Косово закрыла несколько КПП в центральную часть Сербии из-за блокады автотрасс. МО Сербии опровергло слухи о вхождении солдат на территорию Косово и призвало не распространять дезинформацию и не нагнетать панику.

Лидер Сербии Александр Вучич в обращении к нации заявил, что правоохранители самопровозглашенного Косово в полночь начнёт операцию и перекроет въезд гражданам с документами, выданными властями Сербской Республики. Он также призывал косовоалбанские власти к миру и предупредил, что в случае начала военных действий "Сербия победит".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Newsweek: РФ готовит НАТО неприятный сюрприз. Кремль может сменить статус-кво

Несмотря на заявления западных политиков об "упадке российских сил" на Украине, Москва способна преподнести альянсу "неприятный сюрприз", заявили иностранные аналитики.

Newsweek: РФ готовит НАТО неприятный сюрприз. Кремль может сменить статус-кво
ВС РФ нанесли новые удары по военным объектам ВСУ в Одесской области
Силовые структуры
ВС РФ нанесли новые удары по военным объектам ВСУ в Одесской области
Мир. Новости мира
Саудовский принц запретил Байдену въезд в страну: "Больше никогда"
Общество
Шукшина пожаловалась Мишустину: Наши ТВ-каналы работают по украинскому заказу
Ольга Лебедева Эксперты: наступление на Херсон может стать последним в жизни Зеленского Ольга Лебедева Любовь Степушова Налицо множество причин удара ВСУ по колонии в Еленовке и лишь одна версия о причастности РФ Любовь Степушова Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский
Мир. Новости мира
Депутат Госдумы Колесник: Польша скоро станет парком Юрского периода
Силовые структуры
ISW: Затишье у Северска говорит об изменении приоритетов СВО на Украине
Медведев заявил, что ВСУ могут атаковать Крымский мост и взять заложников в РФ
Силовые структуры
Медведев заявил, что ВСУ могут атаковать Крымский мост и взять заложников в РФ
Последние материалы
Пугачёва стала свидетельницей знамения в небе: "Это знак небес"
Зеленский: стратегически у России нет шансов одержать победу
Шукшина о создании в РФ ЛГБТ-центров для подростков: "Что за дичь вообще?"
Баранец: ответ Черноморского флота РФ на атаку ВСУ в Севастополе — неизбежен
Вучич заявил об атаке армии Косова на северную часть Сербии: нападут в полночь
Сладков о ситуации в Сербии: Запад оставил Украину "на запчасти" России
Сладков: сброшенные на Донецк мины "Лепестки" вылечат от жалости к ВСУ
Боевики ВСУ обвинили Ермака в продаже оружия и РСЗО HIMARS на "чёрном рынке"
Медведев заявил, что ВСУ могут атаковать Крымский мост и взять заложников в РФ
Союзные силы захватили южную окраину Авдеевки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников