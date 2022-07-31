Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сказал, что если сербы "вторгнутся" в Косово, то ВСУ должны встать на защиту косоваров.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост нардепа.
"Если Сербия вторгнется в Косово, мы должны защитить косоваров. Украина со своими военными на месте готова действовать", — заявил Гончаренко в соцсети и добавил, что Белград "хочет развязать агрессивную войну".
Отметим, что полиция самопровозглашенного Косово закрыла несколько КПП в центральную часть Сербии из-за блокады автотрасс. МО Сербии опровергло слухи о вхождении солдат на территорию Косово и призвало не распространять дезинформацию и не нагнетать панику.
Лидер Сербии Александр Вучич в обращении к нации заявил, что правоохранители самопровозглашенного Косово в полночь начнёт операцию и перекроет въезд гражданам с документами, выданными властями Сербской Республики. Он также призывал косовоалбанские власти к миру и предупредил, что в случае начала военных действий "Сербия победит".
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