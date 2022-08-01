МИД РФ: несколько стран НАТО негласно поддерживают вербовку наёмников Киевом

Некоторые страны, входящие в состав Североатлантического альянса, негласно поддерживают действия Киева по вербовке наёмников для участия в боях в Донбассе. Об этом заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.

В интервью РИА Новости он отметил, что вербовкой занимаются неправительственные организации и украинские диппредставительства за рубежом. По его словам, киевский режим нарушает международные соглашения, например, Венскую Конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года.

"РФ внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан", — сказал Тарабрин.

Как пояснил представитель МИД РФ, Киев заинтересован в том, чтобы наёмники сражались на стороне Украины в Донбассе.

Ранее американский наёмник заявил, что украинская армия столкнулась с нехваткой важного оборудования, в том числе принтеров для распечатки карт местности.