Дальнейшая эскалация украинского конфликта, которая заключается в поддержке Соединёнными Штатами киевского режима, может закончится ядерной катастрофой.
Власти Украины должны принять тот факт, что территории страны потеряны безвозвратно, а отказ от мирных переговоров с Москвой грозит утратой новых областей.
Если конфликт будет продолжаться, он может закончится ядерной войной, пишут американские политологи Джайлз Арсено и Рэйчел Текотт в свой статье для издания The National Interest.
Риторика Киева о возврате территории ни что иное, как "беспочвенные амбиции". Но именно такие настроения в руководстве Украины подогревают некоторые западные политики. Авторы материала напоминают о предостережении Владимира Путина, который пообещал всем желающим вмешаться в происходящее на Украине "ранее невиданные последствия".
Эксперты отмечают: Москва, безусловно, не желает применения ядерного оружия. Но Кремль готов пойти на это, если поставленное Западом вооружение будет угрожать территориальной целостности России или подразделения НАТО появятся на территории Украины.
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Несмотря на заявления западных политиков об "упадке российских сил" на Украине, Москва способна преподнести альянсу "неприятный сюрприз", заявили иностранные аналитики.