The National Interest: США могут раздуть украинский конфликт до ядерной войны

Дальнейшая эскалация украинского конфликта, которая заключается в поддержке Соединёнными Штатами киевского режима, может закончится ядерной катастрофой.

Власти Украины должны принять тот факт, что территории страны потеряны безвозвратно, а отказ от мирных переговоров с Москвой грозит утратой новых областей.

Если конфликт будет продолжаться, он может закончится ядерной войной, пишут американские политологи Джайлз Арсено и Рэйчел Текотт в свой статье для издания The National Interest.

Риторика Киева о возврате территории ни что иное, как "беспочвенные амбиции". Но именно такие настроения в руководстве Украины подогревают некоторые западные политики. Авторы материала напоминают о предостережении Владимира Путина, который пообещал всем желающим вмешаться в происходящее на Украине "ранее невиданные последствия".

Эксперты отмечают: Москва, безусловно, не желает применения ядерного оружия. Но Кремль готов пойти на это, если поставленное Западом вооружение будет угрожать территориальной целостности России или подразделения НАТО появятся на территории Украины.