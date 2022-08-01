Ходаковский заявил, что ВСУ понесут большие потери в случае контрнаступления

Командир батальона "Восток" ДНР Александр Ходаковский заявил, что один из пленных украинских пехотинцев рассказал о планах Киева пойти в контрнаступление. Комбат отметил, что в очередной раз убедился в том, что союзные войска России и Народной милиции могут извлечь пользу из попытки ВСУ пойти в контратаку.

Ранее украинские войска попытались отбить у сил Донецкой Народной Республики один из населённых пунктов, который расположен южнее Великоновосёловки. Пехотинец ВСУ оказался в засаде и заявил, что в готовящемся контрнаступлении должен был участвовать нацбат "Азов"*, однако националисты "почему-то воздержались".

"Видимо, не царское это дело — ходить в атаку. Возвращаясь к теме возможного контрнаступления, в очередной раз замечу: при готовности к сопротивлению урон противоположной стороне можно нанести очень существенный, и это и должно быть нашей задачей", — заметил Ходаковский в своём Телеграм-канале.

*украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.