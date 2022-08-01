Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Подоляка: лидер Китая Си фактически выдвинул ультиматум Байдену
Депутат ГД Морозов не исключил конфликта между Сербией и Косово с участием НАТО
Бывший посол Украины Мельник: Германия фантазирует об "особых отношениях" с РФ
Елена Пономарёва: отсрочку в Косово используют для проверки Сербии на прочность
Экстремист Чубаров призвал готовиться к атакам на Крым
Капрал армии США Колдуэлл покинул Украину из-за отсутствия денег
Последнее китайское предупреждение: визит Пелоси грозит серьёзными последствиями
Украинский посол Пристайко потребовал от России зарубежное имущество СССР
Хакеры Killnet объявили войну корпорации Lockheed Martin, производящей HIMARS

Грядёт битва за юг Украины: Россия перебрасывает войска — Зеленский

Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что перебрасывание российских войск из Донбасса в Запорожье и Херсонскую область, говорит о грядущей битве за юг Украины.

"Сейчас российская армия пытается усилить позиции на юге, увеличивает активность на соответствующих направлениях. Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг — Херсонскую и Запорожскую области", — сказал он в своём ежедневном обращении к украинцам.

Ранее лидер Незалежной опять заверил украинских граждан, что у РФ нет никаких шансов победить.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Депутат Госдумы Колесник: Польша скоро станет парком Юрского периода

Польша скоро будет Атлантидой, а Великобритания Парком Юрского периода, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

Депутат Госдумы Колесник: Польша скоро станет парком Юрского периода
Newsweek: РФ готовит НАТО неприятный сюрприз. Кремль может сменить статус-кво
Силовые структуры
Newsweek: РФ готовит НАТО неприятный сюрприз. Кремль может сменить статус-кво
Силовые структуры
ВС РФ нанесли новые удары по военным объектам ВСУ в Одесской области
Общество
Шукшина пожаловалась Мишустину: Наши ТВ-каналы работают по украинскому заказу
Светлана Таскаева Косово: Россию хотят лишить союзника в Европе Светлана Таскаева Андрей Николаев Карабах может стать для России новым Косовым Андрей Николаев Ольга Лебедева Эксперты: наступление на Херсон может стать последним в жизни Зеленского Ольга Лебедева
Экономика и бизнес
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Мир. Новости мира
Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в реанимацию с синдромом Гийена-Барре
ISW: Затишье у Северска говорит об изменении приоритетов СВО на Украине
Силовые структуры
ISW: Затишье у Северска говорит об изменении приоритетов СВО на Украине
Последние материалы
Марочко: украинские военные подрываются на своих же минах в районе Артёмовска
Журналист СМИ Тайваня: Пелоси будет в Тайбэе 2 августа
Бывший друг Зеленского: НАТО помешало Киеву прекратить войну в Донбассе
Грядёт битва за юг Украины: Россия перебрасывает войска — Зеленский
Белград обвинил полицию Косова в попытке "разобраться" с местными сербами
Бывший морпех ВСУ "Волына" об ударе по Еленовке: было очень страшно
Девочка-подросток забеременела от 59-летнего экс-депутата в Красноярском крае
Психологи выявили связь между умом, безграмотностью и постами в соцсетях
В подпольных казино Комсомольска-на-Амуре изъяли миллионы наличных и золото
На тысячной купюре могут появится Нижний Новгород и Казань
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников