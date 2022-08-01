Грядёт битва за юг Украины: Россия перебрасывает войска — Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что перебрасывание российских войск из Донбасса в Запорожье и Херсонскую область, говорит о грядущей битве за юг Украины.

"Сейчас российская армия пытается усилить позиции на юге, увеличивает активность на соответствующих направлениях. Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг — Херсонскую и Запорожскую области", — сказал он в своём ежедневном обращении к украинцам.

Ранее лидер Незалежной опять заверил украинских граждан, что у РФ нет никаких шансов победить.