Марочко: украинские военные подрываются на своих же минах в районе Артёмовска

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) подрываются на собственных минных заграждениях. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, в украинских подразделениях, несущих службу в районе Артёмовска, за прошедшую неделю в три раза увеличилось число безвозвратных потерь из-за подрыва на минах.

Он добавил, что командиры на местах уже доложили вышестоящему руководству Украины об этих инцидентах.

"Аргументируют это тем, что осуществляется хаотичное дистанционное минирование и отсутствуют карты минных полей", — отметил Марочко.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты сбросили на Донецк большое количество мин "Лепесток". Военный корреспондент Александр Сладков, комментируя ситуацию, подчеркнул: даже фашисты во время Великой Отечественной войны не позволяли себе минировать мирные города. Он призвал местных жителей не паниковать, ведь сотрудники МЧС уже убирают "Лепестки" с улиц.