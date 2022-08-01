Минобороны: ВС России уничтожили пусковую установку Harpoon в Одесской области

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали пусковую установку противокорабельного комплекса Harpoon США. По данным ведомства, она находилась на территории Одесской области.

"В районе населённого пункта Великий Дальник уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon", — сказал генерал-лейтенант во время брифинга.

Вместе с этим в министерстве заявили об ударах по двум хранилищам боеприпасов ВСУ в Северске и Калениках ДНР, пункту обеспечения горюче-смазочными материалами армии Украины в днепропетровском городе Никополь.

Ранее в МО сообщили о ликвидации двух пусковых установок американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Харькове.