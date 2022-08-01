Эксперт МГИМО Подберёзкин заявил об уничтожении 90% кадровых военных ВСУ

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин заявил, что на сегодняшний день Вооружённые силы Украины лишь на 10% состоят из кадровых военных, поскольку армия России уничтожила 90% военнослужащих ВСУ.

"В день если уничтожается по тысяче-полторы, значит в месяц — 30-35 тысяч, а безвозвратные потери умножаются на три. Значит, в месяц 120 тысяч", — сообщил эксперт в беседе с изданием Украина. ру.

По его оценке, с начала спецоперации российские войска уничтожили 400 тысяч военных армии Украины. Всеобщая мобилизация не помогает Киеву, поскольку в ВСУ призывают неподготовленных людей, которые не могут выполнять полезные функции. Большинство мобилизованных — подносчики снарядов, а не наводчики, считает Подберёзкин.

Когда Россия полностью уничтожит кадровую армию Украины, то ВСУ не смогут сопротивляться, подчеркнул собеседник издания.

В этом же интервью Подберёзкин отметил, что силы ДНР и ЛНР "выжимают" украинских военных из Донбасса, обескровливая ВСУ и лишая их личного состава.