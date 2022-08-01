Норин: лучший ответ на обстрел Донецка "Лепестками" — военный разгром Украины

Исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин убеждён, что хорошим ответом для украинских нацистов, которые обстреливают населённые пункты Донецкой Народной Республики с применением противопехотных фугасных мин, будет полный разгром ВСУ.

По словам исследователя, как минимум, украинских боевиков нужно отогнать на безопасное для городов Донбасса расстояние.

"А лучше разгромить армию противника и навязать ей мирное соглашение, после которого противник, в принципе, не сможет никуда стрелять", — заключил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили на Донецк большое количество мин "Лепесток". Ими усеяны жилые кварталы и проезжие части, люди боятся выходить на улицы. В городе работают минёры и МЧС ДНР.