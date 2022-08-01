Литовкин: РФ поддержит идею Байдена создать новую систему контроля вооружения

Военный обозреватель Виктор Литовкин положительно оценил слова лидера США Джо Байдена о намерении обсуждать с Москвой новые механизмы контроля над вооружением.

"Но надо знать, какие конкретно есть предложения", — подчеркнул эксперт, слова которого передаёт RT.

По мнению собеседника издания, российские власти не позволят Вашингтону сформировать систему, при которой объектом контроля окажется оружие только нашей страны. Также специалист отметил, что Штаты постоянно нарушали прежние соглашения.

Ранее военный эксперт Владимир Евсеев в разговоре с Pravda.Ru счёл хорошим сигналом намерение американского руководителя создать вместе с РФ замену Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.

"Я думаю, что администрация Байдена хотела бы увести собственную страну от возможности получения ядерного удара", — объяснил специалист.