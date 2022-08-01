Эксперт МГИМО раскритиковал идею покупки Россией иностранных БПЛА

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин призвал активнее производить и поставлять на фронт отечественные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и отказаться от покупки дронов у Турции и Ирана.

В беседе с изданием Украина.ру Подберёзкин напомнил, что в 1980-е годы СССР лидировал по разработкам в сфере БПЛА, опережая США и Францию. Однако потом работа в этом направлении была заморожена. Теперь российские конструкторы вынуждены оперативно решать эту проблему.

Эксперт раскритиковал идею покупки иностранных беспилотников и призвал ускорить работы по производству отечественных дронов. Он рассказал, что разработка "Калибров" тоже приостанавливалась, однако когда началась спецоперация в Сирии, Вооружённые силы РФ осознали необходимость иметь такие ракеты

"Посчитали, что надо 3-5 лет с испытаниями и доводкой и так далее. Ситуация в Сирии была такова, что не было времени столько. И что вы думаете? Ребята молодые довели все это дело за год, они поставили раскладушки в КБ, спали там и ели, довели за год ситуацию до ума. Не пять лет, а меньше чем за год!", — сообщил Подберёзкин.

Он назвал в корне неверной идею покупки беспилотников у других стран.