Haber7: Путин анонсировал новую "неудержимую" гиперзвуковую ракету

Президент РФ Владимир Путин на днях объявил о скором появлении новой гиперзвуковой ракеты, уже прозванной "неудержимой”. Он отметил, что в мире не существует ничего подобного, а характеристикам грозного вооружения позавидует любое государство.

Об этом сообщило турецкое издание Haber7.

"Эти заявления были сделаны после того, как украинские силы нанесли удар по российскому флоту в Крыму. В результате атаки были ранены шесть военнослужащих и отменено мероприятие по случаю Дня ВМФ на полуострове”, — отметила газета.

Российская ракета "Циркон” является самой быстрой, а заявлением глава РФ дал понять, что этим "гиперзвуком" он уничтожит любую цель, подытожил автор статьи.

Также Путин ранее объявил, что российская межконтинентальная баллистическая ракета под названием "Сармат", которую НАТО называет "Сатана II ", начнётся использоваться к концу этого года.