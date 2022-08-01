Эксперт: границы СВО стёрлись, с Украиной никто не хочет иметь дело

Украина, "прославившаяся" безответственным отношением к выполнению условий торговых контрактов, сегодня в условиях СВО тем более не выглядит надёжным партнёром.

Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко.

"Киев в своё время потерял большую часть рынка. По-моему, в 2016 году, когда он не выполнил контрактные обязательства из-за того, что его дорожная сеть пришла в такое состояние, что не смогла доставить урожай в порты и отправить потребителю. Тогда его заместила в этом плане Россия и, частично, Казахстан, Канада. Тогда Украина потеряла где-то около трети от общего рынка зерна, который она контролировала", — сообщил эксперт в эфире "Говорит Москва".

Неясно, будет ли завтра Украина вообще. Помимо этого, Украина теряет сейчас как раз "хлебные" районы — юг, восток. Далее — центр.

"В Полесских болотах и где-то на Западной Украине тоже можно, конечно, что-то там собирать, но урожай там, все-таки, похуже, чем в черноземных областях Украины", — заявил Ищенко.

По его словам, если на начальном этапе спецоперации целью Москвы было освобождение территорий Донбасса, то сейчас войти в состав России выразили желание Запорожье и Херсон. Границы СВО стёрлись окончательно, подчеркнул аналитик.

"Люди на всё это смотрят и думают: "Так, земель, с которых Украина собирает зерно, скоро не будет. Половину портовой инфраструктуры уже потеряла, а вторую — скоро потеряет. Сегодня законтрактуешь, а завтра скажут: "Форс-мажор, у нас — боевые действия". И ни денег, ни зерна — ничего", — подытожил эксперт.