Минобороны Украины: Киев проводит военные операции вместе с Польшей

Киев проводит "совместные операции" вместе с Польшей, заявил представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, именно Варшава обеспечивает 90 процентов военной помощи стране.

По словам Скибицкого, в совместные операции с поляками включены и военная помощь, и "информирование".

"Сотрудничество с Польшей находится на очень высоком уровне, практически 90 процентов военной помощи приходит оттуда. Мы говорим об очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с нашими партнёрами", — пояснил представитель украинской разведки в беседе с Telegraph.

Кроме того, он пояснил, что на "высоком уровне" проходит работа и с представителями Британии. Правда, чем конкретно Лондон помогает Киеву, не уточнил, что страна предоставляет Киеву "ежеминутную информацию всех видов в режиме реального времени".