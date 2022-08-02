Киев проводит "совместные операции" вместе с Польшей, заявил представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, именно Варшава обеспечивает 90 процентов военной помощи стране.
По словам Скибицкого, в совместные операции с поляками включены и военная помощь, и "информирование".
"Сотрудничество с Польшей находится на очень высоком уровне, практически 90 процентов военной помощи приходит оттуда. Мы говорим об очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с нашими партнёрами", — пояснил представитель украинской разведки в беседе с Telegraph.
Кроме того, он пояснил, что на "высоком уровне" проходит работа и с представителями Британии. Правда, чем конкретно Лондон помогает Киеву, не уточнил, что страна предоставляет Киеву "ежеминутную информацию всех видов в режиме реального времени".
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