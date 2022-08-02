Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Арестович: ВСУ могут уничтожить все цели от Харькова до Херсона за сутки
Воюющие на Украине наёмники из США оказались действующими офицерами армии
Захар Прилепин: КНДР готова отправить в республики Донбасса до 100 тысяч бойцов
Рожин: противник будет уходить на границу Днепропетровской области
ВСУ разрушили здание "Первомайскугля" в ЛНР во время обстрела из РСЗО HIMARS
Военкор Матюшин: для Донецка и Макеевки самым страшным будет конец августа
China Times: Пелоси прилетит на Тайвань во главе делегации из шести человек
Киев гонит людей из Краматорска: город отключили от газа, воды и электричества
Рожин: взятие Песок серьёзно изменит ситуацию на донецком направлении

Киев: флот РФ способен разом выпустить 40 ракет "Калибр" по объектам ВСУ

Силовые структуры

Украинская армия абсолютно беззащитна перед высокоточными ракетами ВС РФ. Одним ударом русские военные корабли могут уничтожить четыре десятка объектов ВСУ.

Киев: флот РФ способен разом выпустить 40 ракет "Калибр" по объектам ВСУ

Как сообщил накануне представитель оперативного командования группировки ВСУ "Юг", чрезвычайно возросла угроза ракетных обстрелов с моря. В акватории Крымского полуострова сейчас находятся 17 боевых кораблей и катеров Черноморского флота, в том числе шесть носителей крылатых ракет "Калибр". Совместным залпом они могут единовременно выпустить сразу 40 ракет.

Ранее Генштаб ВСУ признал, что союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР ведут успешное наступление на восьми направлениях. Под мощным артиллерийским огнём боевики украинских вооруженных формирований отступают на Харьковском, Славянском и Краматорском направлениях.

Также Вооруженные силы РФ заканчивают ротацию подразделений на Криворожском направлении, где украинское командование ожидает масштабного наступления союзников.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска

Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.

Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Экономика и бизнес
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Силовые структуры
Боевик ВСУ: жители Артёмовска ждут, когда над городом поднимут флаг России
Силовые структуры
ВС РФ частично уничтожили попавших в засаду военных ВСУ в Харьковской области
Ольга Лебедева Американские предсказатели: мы будем сильно завидовать России Ольга Лебедева Любовь Степушова Москва не примет предложение Байдена о переговорах по СНВ Любовь Степушова Анастасия Жукова Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова
Силовые структуры
Клупов: РСЗО HIMARS будут уничтожены к середине сентября
Мир. Новости мира
Стремидловский: в Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины
Newsweek: Порошенко попросил оружие и заявил, что Россия “выдохлась”
Силовые структуры
Newsweek: Порошенко попросил оружие и заявил, что Россия “выдохлась”
Последние материалы
Воюющие на Украине наёмники из США оказались действующими офицерами армии
Захар Прилепин: КНДР готова отправить в республики Донбасса до 100 тысяч бойцов
Эво Моралес призвал к глобальной кампании по ликвидации НАТО
Рожин: противник будет уходить на границу Днепропетровской области
ВСУ разрушили здание "Первомайскугля" в ЛНР во время обстрела из РСЗО HIMARS
ГИБДД: инструкторы в автошколах учат нарушать правила дорожного движения
Военкор Матюшин: для Донецка и Макеевки самым страшным будет конец августа
China Times: Пелоси прилетит на Тайвань во главе делегации из шести человек
Киев гонит людей из Краматорска: город отключили от газа, воды и электричества
Иммобилайзер в авто: маленькая защита от большого угона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников