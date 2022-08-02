Киев: флот РФ способен разом выпустить 40 ракет "Калибр" по объектам ВСУ

Украинская армия абсолютно беззащитна перед высокоточными ракетами ВС РФ. Одним ударом русские военные корабли могут уничтожить четыре десятка объектов ВСУ.

Как сообщил накануне представитель оперативного командования группировки ВСУ "Юг", чрезвычайно возросла угроза ракетных обстрелов с моря. В акватории Крымского полуострова сейчас находятся 17 боевых кораблей и катеров Черноморского флота, в том числе шесть носителей крылатых ракет "Калибр". Совместным залпом они могут единовременно выпустить сразу 40 ракет.

Ранее Генштаб ВСУ признал, что союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР ведут успешное наступление на восьми направлениях. Под мощным артиллерийским огнём боевики украинских вооруженных формирований отступают на Харьковском, Славянском и Краматорском направлениях.

Также Вооруженные силы РФ заканчивают ротацию подразделений на Криворожском направлении, где украинское командование ожидает масштабного наступления союзников.