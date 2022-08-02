Военкор Матюшин: для Донецка и Макеевки самым страшным будет конец августа

На Донецком направлении следует ждать коренного перелома к концу августа, но это будут поистине страшные дни для мирных жителей Донецка и Макеевки. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Матюшин.

Он заметил в интервью "Украине.ру", что при отступлении бойцы ВСУ, которые ментально убили в себе русского, будут максимально уничтожать физически людей, сделать это не захотевших.

И варварские обстрелы Донецка второй половины июня ещё покажутся цветочками, считает репортёр.

Собеседник издания выразил уверенность, что жители городов, считающихся сейчас прифронтовыми, забудут про обстрелы к концу сентября, и постепенно начнёт налаживаться мирная жизнь.