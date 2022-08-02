На Донецком направлении следует ждать коренного перелома к концу августа, но это будут поистине страшные дни для мирных жителей Донецка и Макеевки. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Матюшин.
Он заметил в интервью "Украине.ру", что при отступлении бойцы ВСУ, которые ментально убили в себе русского, будут максимально уничтожать физически людей, сделать это не захотевших.
И варварские обстрелы Донецка второй половины июня ещё покажутся цветочками, считает репортёр.
Собеседник издания выразил уверенность, что жители городов, считающихся сейчас прифронтовыми, забудут про обстрелы к концу сентября, и постепенно начнёт налаживаться мирная жизнь.
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.