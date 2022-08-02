Хазин: Харьков, Одесса и Сумы никогда не относились к украинской истории

Экономист и политический эксперт Михаил Хазин прочертил справедливую границу военной специальной операции на Украине.

Аналитик перечислил города, которые никогда не относились к истории Украины. По его словам, как самостоятельное государство Украина никогда не существовала.

"Сумы основаны Россией, Харьков основан Россией. Вся эта территория Новороссии, от Сум, дуга до Одессы, к украинской истории никакого отношения никогда не имела", — заявил обозреватель в интервью порталу "Украина.ру".

Он отметил, что и Львов — основанный 800 лет назад — русский город. Говорить об украинской культуре можно только на очень ограниченных территориях. Например, Киев, Полтава, Чернигов, говорит Хазин.

Главная задача РФ — денацификация страны и установление там мира. А после этого можно будет и референдум проводить, подытожил эксперт.