Экономист и политический эксперт Михаил Хазин прочертил справедливую границу военной специальной операции на Украине.
Аналитик перечислил города, которые никогда не относились к истории Украины. По его словам, как самостоятельное государство Украина никогда не существовала.
"Сумы основаны Россией, Харьков основан Россией. Вся эта территория Новороссии, от Сум, дуга до Одессы, к украинской истории никакого отношения никогда не имела", — заявил обозреватель в интервью порталу "Украина.ру".
Он отметил, что и Львов — основанный 800 лет назад — русский город. Говорить об украинской культуре можно только на очень ограниченных территориях. Например, Киев, Полтава, Чернигов, говорит Хазин.
Главная задача РФ — денацификация страны и установление там мира. А после этого можно будет и референдум проводить, подытожил эксперт.
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.