ВСУ придерживаются "полевой" тактики при взятии НМ ДНР кварталов посёлка Пески

Украинские войска придерживаются оригинальной "полевой" тактики во время освобождения подразделениями Народной милиции ДНР населённого пункта Пески.

До тех пор пока позиции ВСУ остаются крепкими, идёт координация действий: применяется тяжёлая артиллерия. Однако если командование начинает осознавать ухудшение ситуации для ВСУ, с позиций вывозится военная техника, а командиры покидают передовую. На их место приходят мобилизованные украинцы со стрелковым оружием, которые не обучены вести боевые действия, передаёт "Военное обозрение".