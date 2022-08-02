Украинские войска придерживаются оригинальной "полевой" тактики во время освобождения подразделениями Народной милиции ДНР населённого пункта Пески.
До тех пор пока позиции ВСУ остаются крепкими, идёт координация действий: применяется тяжёлая артиллерия. Однако если командование начинает осознавать ухудшение ситуации для ВСУ, с позиций вывозится военная техника, а командиры покидают передовую. На их место приходят мобилизованные украинцы со стрелковым оружием, которые не обучены вести боевые действия, передаёт "Военное обозрение".
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.