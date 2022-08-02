Арестович: ВСУ могут уничтожить все цели от Харькова до Херсона за сутки

Президент Украины Владимир Зеленский и советник главы Офиса президента (ОП) Алексей Арестович прокомментировали поставляемое оружие со стороны США. Глава киевского режима выразил свою благодарность президенту Джо Байдену за "прочную поддержку Украины".

"Новая военная помощь приближает нас к победе", — написал Зеленский в социальных сетях.

В свою очередь, Арестович уточнил, что Киеву мало западного оружия. По его мнению, поставки можно было бы увеличить в два раза. Советник главы ОП выделил работу американских систем HIMARS и отметил, что установки "отлично себя показывают".

"Сейчас Украина способна выпустить одновременно 168 ракет. Таких российских целей от Харькова до Херсона — 200 штук наберётся. А 168 ракет против 200 целей — это единовременное уничтожение всего за сутки-двое всех целей, всего, что они туда натаскали", — подсчитал он.