Командира батальона "Восток" Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский заявил, что в ближайшее время будут происходить локальные боевые действия на линии соприкосновения. По его мнению, главная роль в ходе боёв будет принадлежать артиллерии. Союзные силы России и Народной милиции дошли до населённых пунктов, которые хорошо укреплены со стороны ВСУ, поэтому быстро освободить районы не получится, считает он.
"Поэтому не ждите от армии победного доклада о взятии того или иного города примерно раз в неделю — доклады о ракетно-артиллерийских успехах станут пока основной повесткой", — написал Ходаковский в своём Телеграм-канале.
В это время союзные войска готовятся к следующему этапу спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, заявил комбат.
"Будет непросто, придётся напрячь все имеющиеся в наличии силы, — но нужно закрепить и приумножить достигнутый результат", — заключил Ходаковский.
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.