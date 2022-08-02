Ходаковский: на данном этапе СВО не стоит ждать взятия городов Донбасса

Командира батальона "Восток" Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский заявил, что в ближайшее время будут происходить локальные боевые действия на линии соприкосновения. По его мнению, главная роль в ходе боёв будет принадлежать артиллерии. Союзные силы России и Народной милиции дошли до населённых пунктов, которые хорошо укреплены со стороны ВСУ, поэтому быстро освободить районы не получится, считает он.

"Поэтому не ждите от армии победного доклада о взятии того или иного города примерно раз в неделю — доклады о ракетно-артиллерийских успехах станут пока основной повесткой", — написал Ходаковский в своём Телеграм-канале.

В это время союзные войска готовятся к следующему этапу спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, заявил комбат.

"Будет непросто, придётся напрячь все имеющиеся в наличии силы, — но нужно закрепить и приумножить достигнутый результат", — заключил Ходаковский.