Пушилин: как говорят ребята, так близко к Авдеевке они не были уже восемь лет

Для того, чтобы противник перестал обстреливать города Донецкой Народной Республики необходимо вытеснить противника из позиций в населённых пунктах Авдеевка и Пески.

"Для того чтобы Донецк, Горловка и Макеевка не обстреливались, идёт операция в Авдеевке. Здесь есть определённые успехи, сейчас происходит прорыв линии обороны противника. Занимаются высоты, которые позволяют подразделениям двигаться дальше. Как говорят наши ребята, так близко к Авдеевке они не были уже восемь лет", — приводит слова главы ДНР Дениса Пушилина RT.

Также он отметил, что есть определённые успехи в направлении Песок.

Ситуацию на Марьинском направлении, которое является важным для Республики, можно охарактеризовать, скорее, как успешную, несмотря на то, что продвижение идёт достаточно медленнее, нежели хотелось.

"Но здесь нужно учитывать, что противник хорошо вооружён, серьёзно укреплён. Контрбатарейная работа, которую ведут наши артиллеристы, позволяет подразделениям, находящимся на линии соприкосновения, вгрызаться в линию обороны противника и двигаться дальше", — заключил Пушилин.