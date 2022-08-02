Подоляка: Киев начал отказываться от наступления на Херсон

Официальный Киев в лице советника Офиса Зеленского Алексея Арестовича начинает в последнюю неделю смещать акценты в вопросе проведения "Херсонской операции". Сегодня украинскому обществу уже не внушают то, что операция будет обязательно проведена. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка.

Если верить утечке информации из Офиса президента, то руководство ВСУ довольно скептически относится к контрнаступлению на Херсон, и было бы не против его отмены, заявил эксперт.

Дело в том, что вероятность хорошего исхода "операции" крайне низкая, а последствия, которые принесёт её провал, будут роковыми для ВСУ, и не только на Южном направлении, пояснил аналитик.

Если в битве за Херсон ВСУ будут разгромлены, это резко деморализует личный состав и во многом "помножит на ноль" ту военно-техническую помощь, которая была уже оказана Украине, полагает он.

По его мнению, после поражения под Херсоном, украинским войскам очень трудно будет удержать не только юг Украины и Донбасс, но и Харьков.

Ещё одним важным фактором, повлиявшим на принятие решения, стало то, что даже при помощи "неуязвимых" HIMARS вывести из строя переправу через Днепр так и не удалось. А именно на том, что ВСУ удастся отрезать российские силы на правом берегу от снабжения и строился весь расчёт Херсонской наступательной операции. Но раз этого не произошло, то её действительно лучше отменить, заключил Подоляка.