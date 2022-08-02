Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник допустил, что Киев будет насильно переселять мирных жителей Донбасса.
По его словам, требования Киева об "обязательной эвакуации" с освобождаемых территорий — это стремление к делигитимизации готовящегося референдума. Мирошник подчеркнул: четверть территории Украины уже удалось освободить от националистов. После этого украинский президент Владимир Зеленский вспомнил о населении, которое находится не под его контролем, отметил посол.
"Не исключается, что переселение будет производиться насильно", — указал дипломат.
Как пояснил Мирошник, Киев намерен сделать так, чтобы мирные жители не просто выехали из зоны боевых действий, но и не вернулись в свои дома. Он убеждён: Зеленского не устраивает, что гражданскому населению в освобождённых регионах предоставят возможность самоопределения.
Киевский режим не в силах сорвать проведение референдума, заключил посол.
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