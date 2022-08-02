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Мирошник не исключил, что Киев будет силой вывозить мирных жителей из Донбасса

Силовые структуры

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник допустил, что Киев будет насильно переселять мирных жителей Донбасса.

Мирошник не исключил, что Киев будет силой вывозить мирных жителей из Донбасса

По его словам, требования Киева об "обязательной эвакуации" с освобождаемых территорий — это стремление к делигитимизации готовящегося референдума. Мирошник подчеркнул: четверть территории Украины уже удалось освободить от националистов. После этого украинский президент Владимир Зеленский вспомнил о населении, которое находится не под его контролем, отметил посол.

"Не исключается, что переселение будет производиться насильно", — указал дипломат.

Как пояснил Мирошник, Киев намерен сделать так, чтобы мирные жители не просто выехали из зоны боевых действий, но и не вернулись в свои дома. Он убеждён: Зеленского не устраивает, что гражданскому населению в освобождённых регионах предоставят возможность самоопределения.

Киевский режим не в силах сорвать проведение референдума, заключил посол.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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