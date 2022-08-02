В Донецкой Народной Республике содержится свыше 3,5 тысяч украинских военнослужащих, которые были взяты в плен в ходе спецоперации.
"На территории ДНР содержится более трёх с половиной тысяч военнопленных. Это люди, которые совершили преступления в отношении жителей Донбасса и не только. По каждому из них проходят тщательные следственные мероприятия. Также у нас есть пленные, которые не совершали преступлений или нет информации по совершенным ими преступлениям", — приводит слова главы ДНР Дениса Пушилина RT.
Как пояснил глава Республики, украинских боевиков, причастность к военным преступлениям которых будет доказана, ожидает суд и, как следствие, наказание. Те же, кто не имеет никакого отношения к преступлениям против Донбасса и его жителей, в будущем могут быть обменяны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.