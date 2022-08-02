Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Spiegel: битва в Донбассе превратила ВСУ в "пустое место" без кадрового состава
Даниил Безсонов: у ВСУ остался последний шанс сдаться в Авдеевке
В Чите экс-медсестру осудили за падение мальчика из окна во время тихого часа
Социологи: более 41 процента россиян готовы лично расстреливать преступников
Осипов: администрация "ВКонтакте" разберётся со взломщиком страницы Медведева
Росгвардейцы уничтожили 13 операторов украинских беспилотников в ЛНР
Сивков: Россия поможет братьям-сербам оружием, ПВО и ракетами
Мирошник не исключил, что Киев будет силой вывозить мирных жителей из Донбасса
Леонков: США — не только спонсор терроризма, но и страна-террорист

Пушилин: в ДНР содержатся свыше 3,5 тысяч украинских пленных

Силовые структуры

В Донецкой Народной Республике содержится свыше 3,5 тысяч украинских военнослужащих, которые были взяты в плен в ходе спецоперации.

"На территории ДНР содержится более трёх с половиной тысяч военнопленных. Это люди, которые совершили преступления в отношении жителей Донбасса и не только. По каждому из них проходят тщательные следственные мероприятия. Также у нас есть пленные, которые не совершали преступлений или нет информации по совершенным ими преступлениям", — приводит слова главы ДНР Дениса Пушилина RT.

Как пояснил глава Республики, украинских боевиков, причастность к военным преступлениям которых будет доказана, ожидает суд и, как следствие, наказание. Те же, кто не имеет никакого отношения к преступлениям против Донбасса и его жителей, в будущем могут быть обменяны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска

Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.

Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Экономика и бизнес
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Силовые структуры
ВС РФ частично уничтожили попавших в засаду военных ВСУ в Харьковской области
Силовые структуры
Боевик ВСУ: жители Артёмовска ждут, когда над городом поднимут флаг России
Ольга Лебедева Американские предсказатели: мы будем сильно завидовать России Ольга Лебедева Любовь Степушова Москва не примет предложение Байдена о переговорах по СНВ Любовь Степушова Анастасия Жукова Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова
Силовые структуры
Newsweek: Порошенко попросил оружие и заявил, что Россия “выдохлась”
Общество
На странице ВК Медведева появился пост о Казахстане: "Искусственное государство"
Стремидловский: в Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины
Мир. Новости мира
Стремидловский: в Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины
Последние материалы
Леонков: США — не только спонсор терроризма, но и страна-террорист
Авианосцы Китая вышли в море перед возможным визитом Пелоси на Тайвань
Подоляка: Киев начал отказываться от наступления на Херсон
Леонков: Украина в ходе СВО побеждает только в медиапространстве
Ходаковский: на данном этапе СВО не стоит ждать взятия городов Донбасса
Пушилин: как говорят ребята, так близко к Авдеевке они не были уже восемь лет
Патриотизм и свободы: на юрфаке МГУ поменяют руководство
Силы РФ и ЛНР успешно развивают наступление на город Соледар
Тайваньский аэропорт получил письмо о взрывных устройствах перед визитом Пелоси
Леонков: без сосредоточения сил ВСУ о наступлении на Херсон нет и речи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников