Spiegel: битва в Донбассе превратила ВСУ в "пустое место" без кадрового состава

Британский военный аналитик Джек Уорлинг считает, что украинский конфликт выступает в качестве политического инструмента для тех, кто пытается выстроить свою работу за счёт антироссийской риторики. Более того, поставки вооружений в Киев обеспечили безбедную жизнь ангажированным лицам. Поэтому страны коллективного Запада убеждают общественность в том, что Украина близка к победе.

"Киев теряет свои лучшие войска, на которые он больше всего полагался бы при контратаках", — заявил Уорлинг.

По его мнению, ВСУ практически полностью истощили свой военный потенциал. Среди 700 тысяч человек, которых мобилизовал Киев, практически не осталось кадровых военных, отметил эксперт. В результате артиллерийских ударов со стороны российской армии у ВСУ осталась лёгкая пехота, которая является "пустым местом" в ходе боевых действий.

Российские войска имеют артиллерийские боеприпасы на долгие годы, отметил он. Поэтому Киев не сможет вернуть утраченные территории. Более того, в последнее время наметилась тенденция, которая благоприятствует России в долгосрочной перспективе, считает Уорлинг.

"Украинцы получают множество различных систем, для каждой из которых требуются разные типы боеприпасов, разная подготовка и разные процедуры обслуживания. Это какой-то логистический кошмар!" — заявил военный эксперт в интервью Spiegel.