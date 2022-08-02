Рожин: уничтожение кадрового состава ВСУ — растущая проблема Киева

Ликвидация украинских кадровых военных в ходе спецоперации пагубно сказывается на боеспособности ВСУ. В частности, теряют устойчивость украинские бригады теробороны. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Эксперт привёл аналогию с Северодонецком, когда в боевых действиях приходилось участвовать иностранным наёмникам и украинскому спецназу.

"По мере дальнейшего продвижения и перемалывания кадрового состава ВСУ эта проблема для противника будет нарастать. Это скажется на качестве ведения боевых действий", — сказал Рожин в беседе с "Украиной.ру".

Рожин также предсказал последовательность дальнейших действий ВС РФ, ДНР и ЛНР после взятия под контроль славянско-краматорского направления. По его мнению, после этого нужно будет продвигаться в сторону обороняющегося украинскими военными Красноармейска.