МВД ЛНР: Киев вывозит документы из Днепропетровска в города на границе с Польшей

Представители киевского режима начали вывозить документы из государственных органов Днепропетровска в приграничные с Румынией и Польшей города. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.

В интервью ТАСС он отметил, что речь идёт в том числе и об эвакуации секретных украинских документов.

"Переправляют сразу в города на границе с Румынией и Польшей. Это документация, архивы, делопроизводства, секретка и так далее", — сказал Киселёв.

Ранее представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Украина проводит "совместные операции" с Польшей. По его словам, практически 90 процентов помощи для ВСУ приходит из этой страны. Кроме того, он добавил, что власти Великобритании тоже поддерживают Киев, предоставляя различную информацию в режиме реального времени.