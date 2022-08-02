Представители киевского режима начали вывозить документы из государственных органов Днепропетровска в приграничные с Румынией и Польшей города. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.
В интервью ТАСС он отметил, что речь идёт в том числе и об эвакуации секретных украинских документов.
"Переправляют сразу в города на границе с Румынией и Польшей. Это документация, архивы, делопроизводства, секретка и так далее", — сказал Киселёв.
Ранее представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Украина проводит "совместные операции" с Польшей. По его словам, практически 90 процентов помощи для ВСУ приходит из этой страны. Кроме того, он добавил, что власти Великобритании тоже поддерживают Киев, предоставляя различную информацию в режиме реального времени.
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