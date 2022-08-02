Гундаров: ВСУ не смогут нанести удар по Крымскому мосту с помощью HIMARS

США сообщили о своём намерении поставить на Украину высокоточные боеприпасы ATACMS к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью 300 км. Киевское руководство сразу же объявило, что первой целью дальнобойных ракет станет Крымский мост.

Капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал планы Незалежной и отметил, что требования Киева уже надоели Вашингтону, так как США осознают, что украинский конфликт может перерасти в полномасштабное вооружённое столкновение с применением ядерного оружия.

"Радостные заявления Киева о якобы готовящемся контрнаступлении на юге делаются для того, чтобы как можно скорее кураторы дали Украине современное оружие", — заявил военный эксперт в беседе с "МК".

По мнению Гундарова, ВСУ не смогут нанести удар по Крымскому мосту, поскольку вокруг него построена глубокоэшелонированная оборона, включающая активные и пассивные средства защиты.

"Защита рассчитана на отражение любого современного средства нападения. Так что, как говорится, видит око да зуб неймет", — заключил эксперт.