США сообщили о своём намерении поставить на Украину высокоточные боеприпасы ATACMS к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью 300 км. Киевское руководство сразу же объявило, что первой целью дальнобойных ракет станет Крымский мост.
Капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал планы Незалежной и отметил, что требования Киева уже надоели Вашингтону, так как США осознают, что украинский конфликт может перерасти в полномасштабное вооружённое столкновение с применением ядерного оружия.
"Радостные заявления Киева о якобы готовящемся контрнаступлении на юге делаются для того, чтобы как можно скорее кураторы дали Украине современное оружие", — заявил военный эксперт в беседе с "МК".
По мнению Гундарова, ВСУ не смогут нанести удар по Крымскому мосту, поскольку вокруг него построена глубокоэшелонированная оборона, включающая активные и пассивные средства защиты.
"Защита рассчитана на отражение любого современного средства нападения. Так что, как говорится, видит око да зуб неймет", — заключил эксперт.
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.