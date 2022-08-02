Доброволец с позывным "Серб": страны НАТО убивали наших детей, женщин, стариков

Командир взвода стрелкового батальона оперативной группы "Дельта" Народной милиции ЛНР с позывным "Серб" в конце 2014 года приехал в Донбасс. Уроженец Сербии рассказал, что в 1999 году мирные жители страны были вынуждены три месяца прятаться в укрытиях, чтобы не попасть под бомбардировки со стороны Североатлантического альянса. Именно эти трагические события сыграли ключевую роль в его решении отправиться в Донбасс.

"США и страны НАТО убивали наших детей, женщин, стариков. Так не должно быть", — заявил доброволец в беседе с "МК".

Также серб сравнил нынешние возможности украинской армии с 2014 годом и отметил, что сейчас ВСУ "стали очень слаженно работать".