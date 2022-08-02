Командир взвода стрелкового батальона оперативной группы "Дельта" Народной милиции ЛНР с позывным "Серб" в конце 2014 года приехал в Донбасс. Уроженец Сербии рассказал, что в 1999 году мирные жители страны были вынуждены три месяца прятаться в укрытиях, чтобы не попасть под бомбардировки со стороны Североатлантического альянса. Именно эти трагические события сыграли ключевую роль в его решении отправиться в Донбасс.
"США и страны НАТО убивали наших детей, женщин, стариков. Так не должно быть", — заявил доброволец в беседе с "МК".
Также серб сравнил нынешние возможности украинской армии с 2014 годом и отметил, что сейчас ВСУ "стали очень слаженно работать".
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.