Захарова пригрозила разрывом дипотношений с США: кто ещё спонсор терроризма

Кремль может выступить с инициативой разрыва дипотношений с США, если американский Конгресс объявит РФ "спонсором мирового терроризма”.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову.

По её словам, решение Белого дома не заставит РФ жить в соответствии с мировым порядком, придуманным Вашингтоном.

"Логическим итогом может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым США рискуют окончательно перейти точку невозврата со всеми вытекающими последствиями. Это должны хорошо понимать в Вашингтоне”, — заявила дипломат.

После того, как Россия начала спецоперацию на Украине, стали появляться предположения, что Белый дом может включить Российскую Федерацию в список спонсоров терроризма. 21 июля Нэнси Пелоси пригрозила государственному секретарю США Энтони Блинкену, что если тот не предпримет каких-либо действий, Конгресс сам включит Москву в список.

27 июля американский Сенат принял резолюцию, призывающую признать РФ спонсором терроризма.