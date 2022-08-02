Норин: удар из HIMARS по территории России может привести к мобилизации

Если США нанесут удар из РСЗО HIMARS непосредственно по российской территории, это может привести к объявлению мобилизации в стране, что американцам невыгодно. Такое мнение высказал военный историк Евгений Норин.

Штаты пытаются сделать так, чтобы эти удары наносили урон России, но не вызвали серьёзных политических последствий, пояснил аналитик в интервью "Украине.ру".

Он считает, что в случае объявления мобилизации в РФ произойдут радикальные изменения в характере боевых действий. На фронте окажется группировка российских военных, гораздо крупнее той, что есть сейчас, а это через какое-то время вызовет коллапс ВСУ.

Но допустить полного военного поражения Украины США не хотели бы.

"Они хотели бы ослабления России, и у них это получается, потому что мы там увязаем", — заключил собеседник издания.