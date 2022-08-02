Батальон 56 бригады ВСУ попал под обстрел своих же артиллеристов и был уничтожен

Батальон 56 бригады украинской моторизированной пехоты был расстрелян своими же артиллеристами при отступлении.

Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

"21 батальон 56 мотопехотной бригады понес большие потери в районе населенного пункта Пески и был практически полностью уничтожен в результате обстрела украинскими войсками при отступлении в населенный пункт Водяное”, — сказано в сообщении военного ведомства.

Также в результате удара по боевым позициям 16 батальона 58 мотопехотной бригады националистов в районе Артёмовска, уничтожено свыше 130 боевиков. Оставшиеся военные батальона численностью до 70 человек сбежали с позиций в Конотоп Сумской области, где их разоружили и признали дезертирами.