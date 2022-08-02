Батальон 56 бригады украинской моторизированной пехоты был расстрелян своими же артиллеристами при отступлении.
Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
"21 батальон 56 мотопехотной бригады понес большие потери в районе населенного пункта Пески и был практически полностью уничтожен в результате обстрела украинскими войсками при отступлении в населенный пункт Водяное”, — сказано в сообщении военного ведомства.
Также в результате удара по боевым позициям 16 батальона 58 мотопехотной бригады националистов в районе Артёмовска, уничтожено свыше 130 боевиков. Оставшиеся военные батальона численностью до 70 человек сбежали с позиций в Конотоп Сумской области, где их разоружили и признали дезертирами.
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.