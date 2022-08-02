В ФРГ предрекли экс-послу Украины Мельнику трибунал: поклонник Бандеры

В Германии пользователи социальной сети резко отреагировали на пост бывшего посла Украины Андрея Мельника.

Адресовано послание было депутату бундестага Клаусу Эрнсту.

Парламентарий накануне написал, что многие, не разделяющие украинскую позицию, теперь получат клеймо "представителя российского нарратива". Депутат при этом упомянул отмену визита немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину, а также самого украинского дипломата, которого назвал "нахалом на должности посла".

В свою очередь, Мельник посчитал Эрнста и его коллег с партии "пособниками Путина" и сказал, что его вместе с однопартийцами будет судить "Нюрнбергский процесс — 2".

Большинство пользователей соцсети в Германии пришли в ярость из-за таких высказываний бывшего "посланца Киева", а многие предрекли трибунал самому Мельнику.

"Чего еще можно ожидать от поклонника Бандеры. Нюрнберг 2.0 для "тех, кто думает иначе", кто борется за мир во всём мире. Вот он, настоящий Мельник", — пишет один из пользователей с ником Rainer Walesch.