Селеверстов: под Донецком находится 15-29 тысяч ВСУшников, плюс идут резервы

Представитель Народной милиции ДНР, ефрейтор Степан Селеверстов раскрыл численность ВСУшников, находящихся в районе Донецка.

По словам военного, группировка боевиков под Донецком в данный момент насчитывает 15-20 тысяч бойцов.

Ефрейтор отметил, что положение в этом районе осложняется тем, что украинская армия имеет возможность доставлять в этот район свои дополнительные подразделения.

"От 15 до 20 тысяч военнослужащих. Примерно столько же было в Мариуполе. Плюс к этому у них есть возможность доставки резервов. Но российские ВКС наносят удары по прибывающим частям и по их логистике. Это ощущается. И они это ощущают, и дончане, потому что из Авдеевки не так интенсивно в последнее время идут обстрелы Донецка", — сказал Селеверстов в разговоре с "Украиной.ру".