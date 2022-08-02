Военные эксперты: сражение за Херсон будет масштабным, жертв будет много

Сражение за Херсон, к которому готовятся ВСУ, будет серьёзным и повлечёт за собой многочисленные жертвы. О его масштабе можно судить даже по одному тому факту, что только одна Британия занимается обучением 10 тысяч украинских солдат, и это не считая тех, которых готовят польские и немецкие инструкторы.

На участие в сражении будет брошен резерв ВСУ численностью 20 тысяч бойцов, получивший название "Специальное командование". Также в бою с украинской стороны будут задействованы 200-300 польских и словацких танков Т-72, пишет "МК", ссылаясь на данные Telegram-канала "Милитарист".

Эксперты отметили, что военно-техническое оснащение ВСУ для будущего Херсонского сражения впечатляет.

"Группировка может иметь примерно 100 западных бронетранспортеров М113 и VAB и порядка 50-100 155-мм артиллерийских систем M109, М777 и CAESAR, около тридцати 105-мм гаубиц L119. Артиллерийскую поддержку будут осуществлять реактивные системы М270 и HIMARS, а также оставшиеся у ВСУ "Смерчи” и ракеты "Точка-У”", — сказано в сообщении.

Эксперты полагают, что при грамотном руководстве у ВСУ есть возможность взять в кольцо ВС РФ в этом районе благодаря заблаговременно занятым удачным позициям, и подвергнуть их мощному обстрелу. Это могло бы стать подходящим поводом для начала переговоров со стороны Киева, однако время здесь не в пользу Украины.