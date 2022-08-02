Соединённые Штаты попытаются спасти киевскую власть от Москвы. Белый дом прекрасно понимает, что Украина как государство обречена. Но для кураторов Незалежной этот регион является превосходым плацдармом для удара по РФ. И просто так Вашингтон его терять не будет.
Об этом сообщил политолог и экс-глава спецслужбы Израиля Яков Кедми.
"А какой другой вариант? Они говорят: "А можно прийти к соглашениям по типу Минских?" И каждый, кто это слышит в России, должен вздрогнуть. К чему привели Минские соглашения? Чем они закончились?" — в эфире "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал аналитик.
По его словам, Запад хочет затянуть старую песню о минских договорённостях. Тогда армия Украины была спасена от поражения. Однако теперь Москва на эти предложения не пойдёт.
Россия вместе с республиками Донбасса уже поняли, что Западу и Киеву больше верить нельзя.
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.