Кедми: США в попытке спасти антироссийский плацдарм на Украине готовы на ложь

Соединённые Штаты попытаются спасти киевскую власть от Москвы. Белый дом прекрасно понимает, что Украина как государство обречена. Но для кураторов Незалежной этот регион является превосходым плацдармом для удара по РФ. И просто так Вашингтон его терять не будет.

Об этом сообщил политолог и экс-глава спецслужбы Израиля Яков Кедми.

"А какой другой вариант? Они говорят: "А можно прийти к соглашениям по типу Минских?" И каждый, кто это слышит в России, должен вздрогнуть. К чему привели Минские соглашения? Чем они закончились?" — в эфире "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал аналитик.

По его словам, Запад хочет затянуть старую песню о минских договорённостях. Тогда армия Украины была спасена от поражения. Однако теперь Москва на эти предложения не пойдёт.

Россия вместе с республиками Донбасса уже поняли, что Западу и Киеву больше верить нельзя.