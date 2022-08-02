Член "Союза Десантников России" Юрьев: "В России ВДВ — это в Японии камикадзе"

Для того, чтобы служить в войсках ВДВ, нужно быть готовым отдать за Родину жизнь. Такое мнение высказал член "Союза Десантников России" Валерий Юрьев.

Эксперт сравнил настоящего ВДВшника с японскими камикадзе, который между сдачей в плен и подрывом себя вместе с врагами всегда выберет второе.

"Прежде всего в России ВДВ — это в Японии камикадзе. Это люди, которые морально готовы, не колеблясь, отдать свою жизнь за защиту своего Отечества, за выполнение поставленной задачи. Боец не должен колебаться и раздумывать — сдаться в плен или подоровать себя гранатой и забрать с собой энное количество противников. Те, кто выберут второй вариант, соответствуют моральным принципам десантника", — сказал Юрьев в беседе с URA. RU.

Кроме того, для успешной службы в ВДВ ввиду её специфики нужно быть развитым в физическом плане, обладать необходимой категорией здоровья.

По словам главы Российского Союза Ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, в российской спецоперации на Украине без ВДВ обойтись было бы невозможно. Их задачу — "взламывать оборону" противника, наносить ему ущерб и помогать работе основных средств поражения — сложно переоценить, добавил эксперт.