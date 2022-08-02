Popular Mechanics: в ходе спецоперации на Украине используется "оружие будущего"

Специальная военная операция Вооруженных сил России на Украине показала эффективность одного оружия над другим. Поэтому после спецоперации можно сказать, чем будут вестись войны в будущем.

Об этом сообщает американский журнал Popular Mechanics.

"Борьба не на жизнь, а на смерть между нациями подталкивает участников к внедрению новых технологий, позволяющих использовать новые тактики и стратегии. Боевой опыт быстро определяет, что работает, а что нет — первое быстро принимается, а второе столь же охотно отбрасывается", — сообщают аналитики издания.

По словам обозревателей, "оружием будущего" может стать лазерное вооружение. Лазер за считанные секунды способен быстро нацеливаться и уничтожать несколько угроз. При этом у него неограниченный боезапас.

Также в будущих сражениях могут активно использовать противорадиолокационные ракеты и комплексы радиоэлектронной борьбы. Эксперты издания подчеркнули, что российские войска успешно применяют данные средства против националистов.

Ещё одним "оружием будущего" пророчат ударные беспилотные летательные аппараты, "умные" реактивные системы залпового огня и спутниковый интернет, подытожил журнал Popular Mechanics.