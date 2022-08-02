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Popular Mechanics: в ходе спецоперации на Украине используется "оружие будущего"

Силовые структуры

Специальная военная операция Вооруженных сил России на Украине показала эффективность одного оружия над другим. Поэтому после спецоперации можно сказать, чем будут вестись войны в будущем.

Popular Mechanics: в ходе спецоперации на Украине используется "оружие будущего"

Об этом сообщает американский журнал Popular Mechanics.

"Борьба не на жизнь, а на смерть между нациями подталкивает участников к внедрению новых технологий, позволяющих использовать новые тактики и стратегии. Боевой опыт быстро определяет, что работает, а что нет — первое быстро принимается, а второе столь же охотно отбрасывается", — сообщают аналитики издания.

По словам обозревателей, "оружием будущего" может стать лазерное вооружение. Лазер за считанные секунды способен быстро нацеливаться и уничтожать несколько угроз. При этом у него неограниченный боезапас.

Также в будущих сражениях могут активно использовать противорадиолокационные ракеты и комплексы радиоэлектронной борьбы. Эксперты издания подчеркнули, что российские войска успешно применяют данные средства против националистов.

Ещё одним "оружием будущего" пророчат ударные беспилотные летательные аппараты, "умные" реактивные системы залпового огня и спутниковый интернет, подытожил журнал Popular Mechanics.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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