Military Watch: Китай развернул комплекс DF-17 — "убийцу авианосцев"

Народно-освободительная армия Китая развернула первую в мире оперативную гиперзвуковую противокорабельную систему DF-17.

Эксперты её уже назвали "убийцей авианосцев”, сообщает американское издание Military Watch.

ВМС США "подвинули" свою авианосную группу поближе к Китаю в преддверии нашумевшего визита Нэнси Пелоси на Тайвань. НОАК в ответ на это развернула DF-17.

"НОАК уже давно разрабатывает различные противокорабельные ракеты, включая баллистические ракеты воздушного базирования”, — отметил автор статьи.

Обозреватели указывают на DF-17, как на довольно новую гиперзвуковую противокорабельную систему. Это тактическая баллистическая ракета, которая несёт бомбу. Перехватить её практически невозможно из-за маневренности.

"DF-17 выводит морские возможности КНР на новый уровень. Технология мобильной системы наземного базирования в будущем будет передана китайским подводным лодкам и военно-морским судам. Это серьёзно подорвет живучесть западных военно-морских сил, оснащённых в основном "дозвуковыми" ракетами”, — подытожил журнал.