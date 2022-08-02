Народно-освободительная армия Китая развернула первую в мире оперативную гиперзвуковую противокорабельную систему DF-17.
Эксперты её уже назвали "убийцей авианосцев”, сообщает американское издание Military Watch.
ВМС США "подвинули" свою авианосную группу поближе к Китаю в преддверии нашумевшего визита Нэнси Пелоси на Тайвань. НОАК в ответ на это развернула DF-17.
"НОАК уже давно разрабатывает различные противокорабельные ракеты, включая баллистические ракеты воздушного базирования”, — отметил автор статьи.
Обозреватели указывают на DF-17, как на довольно новую гиперзвуковую противокорабельную систему. Это тактическая баллистическая ракета, которая несёт бомбу. Перехватить её практически невозможно из-за маневренности.
"DF-17 выводит морские возможности КНР на новый уровень. Технология мобильной системы наземного базирования в будущем будет передана китайским подводным лодкам и военно-морским судам. Это серьёзно подорвет живучесть западных военно-морских сил, оснащённых в основном "дозвуковыми" ракетами”, — подытожил журнал.
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