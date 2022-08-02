МО РФ: боевики ВСУ расстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области

В Херсонской области бандеровцы расстреляли автобус с мирным населением, эвакуирующимся на подконтрольные Киеву территории.

Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"В Херсонской области боевиками украинских вооруженных формирований проведена очередная кровавая провокация. На участке дороги вблизи населенного пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории", — заявил генерал-полковник.

Он отметил, что одновременно с этим Центр информационно-психологических операций Украины проводил фото- и видеофиксацию якобы неизбирательных ударов России по гражданскому населению.

Подобные действия демонстрируют абсолютное безразличие украинского режима к судьбам своих же граждан и пренебрежение нормами и принципами международного права, подытожил Мизинцев.