Клупов: ВС РФ близки к прорыву тактической зоны обороны ВСУ в Донбассе

На передовую украинская сторона отправляет плохо обученных бойцов, а кадровых военных старается беречь. Такое заявление сделал герой России, ветеран разведки Рустем Клупов.

Удалось ли российским войскам прорвать тактическую зону обороны, станет понятно в ближайшую неделю, считает эксперт.

Он пояснил, что союзные силы до сих пор не прорвали эту зону обороны в Донбассе, так как туда Киев бросает пушечное мясо для затыкания дыр. И большая часть из бойцов — неподготовленные. Мобилизованные нужны для сбережения кадровых сил, добавил разведчик.

По его мнению, успех на Угледарском направлении может говорить, что наши войска близки или уже прорвали тактическую зону обороны. А темпы продвижения ВС РФ в ближайшую неделю покажут, так ли это, приводит слова аналитика портал sm-news.

Ранее военный историк Евгений Норин высказал мнение, что после Донбасса России придётся уничтожать бесконечную армию Украины.