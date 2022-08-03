На передовую украинская сторона отправляет плохо обученных бойцов, а кадровых военных старается беречь. Такое заявление сделал герой России, ветеран разведки Рустем Клупов.
Удалось ли российским войскам прорвать тактическую зону обороны, станет понятно в ближайшую неделю, считает эксперт.
Он пояснил, что союзные силы до сих пор не прорвали эту зону обороны в Донбассе, так как туда Киев бросает пушечное мясо для затыкания дыр. И большая часть из бойцов — неподготовленные. Мобилизованные нужны для сбережения кадровых сил, добавил разведчик.
По его мнению, успех на Угледарском направлении может говорить, что наши войска близки или уже прорвали тактическую зону обороны. А темпы продвижения ВС РФ в ближайшую неделю покажут, так ли это, приводит слова аналитика портал sm-news.
Ранее военный историк Евгений Норин высказал мнение, что после Донбасса России придётся уничтожать бесконечную армию Украины.
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